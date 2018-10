F1. Lewis Hamilton foi o mais rápido em Suzuka

O inglês Lewis Hamilton (Mercedes) garantiu a “pole position” (80ª da carreira) para o GP do Japão, numa primeira linha Mercedes, enquanto o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), seu mais direto perseguidor na luta pelo título sairá do nono, em consequência de mais uma estratégia errada da Ferrari.

Com as previsões meteorológicas a apontarem para o aparecimento da chuva, cujos primeiros pingos começaram a cair no final da Q2, a Ferrari optou por fazer sair os seus pilotos para a Q3, com pneus intermédios para se aperceberem das condições de aderência da pista, ao contrário do sucedeu com a Mercedes, que fez o inglês e o finlandês Valtteri Bottas efectuarem as duas tentativas em voltas sucessivas, limitando-se a uma curta paragem para trocarem de pneus.

Mal saiu para a pista, Sebastian Vettel percebeu que os pneus intermédios tinham sido uma escolha errada e de imediato montou super-macios, mas o aparecimento da chuva, com alguma intensidade, nos derradeiros minutos da sessão, impediu-o de fazer a segunda tentativa e o alemão viu-se relegado para a nona posição da grelha, o que torna muito difícil suplantar Lewis Hamilton que, para além de largar da “pole”, tem o seu “fiel escudeiro” atrás de si.

O holandês Max Verstappen (Red Rull) assegurou a terceira posição, à frente do finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que beneficiou o facto de ter saído para a pista antes do alemão, o que lhe permitiu beneficiar do facto do asfalto ainda estar pouco molhado.

Com o atraso de Sebastian Vettel, a que se juntou o facto do australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) não ter participado na Q2, em consequência de um problema de motor, o francês Romain Grosjean (Hass) foi o melhor dos outros e garantiu a quinta posição da grelha, à frente dos Toro Rosso/Honda do neozelandês Brendan Hartley e do francês Pierre Gasly, que pela primeira vez colocaram os dois carros da equipa na Q3.

A fechar o lote dos participantes na Q3 ficaram os dois Force Índia, separados pelo Ferrari de Sebastian Vettel, com o francês Esteban Ocon a levar a melhro sobre o mexicano Sérgio Perez.

Destaque, ainda, para o facto de os dois McLaren terem ficado no fundo da grelha, apenas à frente do Sauber do sueco Marcus Ericsson que, com um despiste na Q1, cedo se viu relegado para a última posição da grelha.

Grelha de partida

1.ª linha

Lewis Hamilton (Mercedes), 1’27,760”

Valtteri Bottas (Mercedes), 1’28,059”

2.ª linha

Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer), 1’29,057”

Kimi Raikkonen (Ferrari), 1’29,521”

3.ª linha

Romain Grosjean (Haas/Ferrari), 1’29,761”

Brendan Hartley (Toro Rosso/Honda), 1’30,023”

4.ª linha

Pierre Gasly (Toro Rosso/Honda), 1’30,093”

Esteban Ocon (Force India/Mercedes), 1’30,126”

5.ª linha

Sebastian Vettel (Ferrari), 1’32,192”

Sergio Perez (Force India/Mercedes), 1’37,229”

6.ª linha

Charles Leclerc (Sauber/Alfa Romeo), 1’29,864”

Kevin Magnussen (Hass/Ferrari), 1’30,226”

7.ª linha

Carlos Sainz (Renault), 1’30,490”

Lance Stroll (Williams/Mercedes), 1’30,714”

8.ª linha

Daniel Ricciardo (Red Bull/Tag Heuer), sem tempo

Nico Hulkenberg (Renault), 1’30,361”

9.ª linha

Sergey Sirotkin (Williams/Mercedes), 1’30,372”

Fernando Alonso (McLaren/Renault), 1’30,573”

10.ª linha

Stoffel Vandoorne (McLaren/Renault), 1’31,041”

Marcus Ericsson (Sauber/Alfa Romeo), 1’312,13”