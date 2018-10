Miguel Oliveira. "Estou pronto para lutar amanhã"

O português Miguel Oliveira (KTM) parte da quinta posição da grelha, na estreia do traçado tailandês de Buriram, no calendário do MotoGP. É o resultado do primeiro treino livre, efetuado na sexta-feira.

O “motard” português vai partir do meio da segunda linha da grelha, de Moto2, entre os italianos Mattia Pasini (Kalex) e Francesco Bagnaia (Kalex), com os três a ficarem separados por 0,004”.

Tal como na segunda linha, também as posições da primeira foram decididas por escassa margem, com os três homens da frente, os italianos Lorenzo Baldassarri (Kalex) e Luca Marini (Kalex), que ficaram separados pelo espanhol Alex Marquez (Kalex), a caberem em 0,034”.

Com 21 pilotos separados por menos de um segundo, a corrida de Moto2 promete ser emocionante com Miguel Oliveira apostado em reduzir os 19 pontos de atraso que tem para Francesco Bagnaia, o comandante do “Mundial”, tendo ganho a primeira “batalha” ao qualificar-se à frente do seu opositor.

Na categoria rainha (MotoGP), sem o espanhol Jorge Lorenzo (Ducati), que optou por não alinhar no GP tailandês, em consequência de uma queda nos treinos livres de ontem, o seu compatriota Marc Marquez (Honda) garantiu a “pole position”, ao ser mais rápido 0,011” do que o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que só na penúltima volta se viu desalojado da primeira posição da grelha.

Outro italiano, Andrea Dovizioso (Ducati), que foi o mais rápido nas sessões de treinos livres, completa a primeira linha da grelha.

Quando tudo indicava que o japonês Kazuki Masaki (KTM) ia fazer regressar um piloto do país do Sol Nascente à “pole position”, na categoria mais baixa (Moto3), o que não sucede desde 2003, o italiano Marco Bezzecchi (KTM) e o espanhol Jaume Masia (KTM), na derradeira volta, relegaram-no para a terceira posição da grelha, com o italiano a garantir a segunda “pole” da carreira.