Papa indica D. António Marto para departamento da Cúria

O Papa Francisco indicou, este sábado, o cardeal português D. António Marto para o Dicastério do Laicado, Família e Vida.

A nomeação está no boletim hoje publicado pelo Vaticano.

Dicastério é o nome dado aos departamentos do governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana. Entre eles estão a Secretaria de Estado, as congregações, os tribunais eclesiásticos, os conselhos, os ofícios, as comissões e os comités.

A cada dicastério, o Papa delega uma função do governo.

D. António Marto foi este ano nomeado cardeal pelo Papa Francisco, tendo tomado posse em 28 de junho.