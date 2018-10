Montserrat Caballé. Trabalhar a respiração com “20 kg sobre a barriga”

Veja também:



Uma das características que distinguia Montserrat Caballé de outras cantoras líricas era o “controlo assombroso que tinha e que lhe permitia fazer os sustentados agudos em pianíssimo”, diz Filipa Lopes, uma cantora lírica portuguesa.

Filipa participou, em Andorra, numa masterclasse dada por Montserrat Caballé e recorda o exercício mais caricato que fez: “todos os participantes deitados no chão do palco, cada um com um peso de 20 quilos na zona da barriga, para trabalharmos a respiração”.

“Foi uma das coisas que me impressionou”, admite a cantora portuguesa, que se lembra que um jornal local chegou mesmo a publicar uma foto do momento.

“Vendo de fora parece uma situação caricata, estarmos todos deitados no chão com um peso na zona do abdómen, mas era para podermos trabalhar a musculatura e a respiração”, reforça.

Montserrat Caballé morreu este sábado de madrugada, aos 85 anos. No campo lírico, é recordada como uma das maiores vozes, uma diva.

“É uma cantora gigante. Não sei como dizer isto sem parecer mal. Era uma cantora de primeiríssima linha, fora de série, excecional”, resume Filipa Lopes, que se diz “muito contente por ter tido o privilégio de ter participado na masterclasse” dado por Caballé.

“Para as pessoas que não estejam tão dentro do meio lírico e da ópera, ela acabou por ganhar uma grande notoriedade quando gravou o ‘Barcelona’ com o Freddy Mercury. No entanto, ela não precisava cantar o ‘Barcelona’. Ela é uma cantora de primeiríssima linha. Está, obviamente, num mesmo campo de Maria Callas, por exemplo”, destaca ainda a cantora portuguesa nestas declarações à Renascença.

Montserrat Caballé morreu na sequência de um problema na vesícula, num hospital de Barcelona, a sua cidade natal.