Jornal "Mirror" avança. Mourinho será despedido este fim de semana

José Mourinho será despedido já este fim de semana, de acordo com o que avança o tablóide inglês "Mirror", na noite desta sexta-feira.

A referida publicação adianta que, independentemente do resultado que o Manchester United alcance na visita a Newcastle, na tarde de amanhã, o futuro do treinador português está traçado e que a decisão da Direção dos "red devils" está tomada e é irreversível.

O "Mirror" cita fonte do emblema de Old Trafford para revelar que Ed Woodward, vice-presidente executivo e "homem forte" do futebol dos britânicos, perdeu a confiança em Mourinho, na sequência do periclitante arranque de temporada do United mas também do recente incidente público com Paul Pogba, no arranque de um treino, perante as câmaras de várias estações de televisão.

Mais uma indemnização milionária e Zidane a preparar as malas

Ora, se a questão está definitivamente encerrada e se Mourinho levará mesmo com o "chicote", a realidade é que o técnico português prepara-se para voltar para casa com mais uma indemnização milionária - já havia acontecido, por exemplo, no Chelsea, em ambas as passagens por Stamford Bridge.

Não são trocos, não. O "Mirror" especifica o valor: 23 milhões de euros por quebra de contrato.

Relativamente à sucessão, há várias semanas que o "fantasma" de Zinedine Zidane, tricampeão europeu pelo Real Madrid, anda a rondar a cidade de Manchester.

E deverá ser mesmo o francês a assumir o lugar prestes a ficar vago no escritório do qual Mourinho tem ainda a chave.