Feirense e Belenenses SAD prolongam seca de vitórias

Feirense e Belenenses SAD não foram além de um nulo, na noite desta sexta-feira, na terceira partida da sétima jornada da Primeira Liga.

Num encontro bem disputado e com intensidade, faltou colorir o marcador com golos. E, por isso, ambas as equipas prolongam a série de jogos consecutivos sem vitórias no campeonato.

O filme do jogo

Após uma primeira metade sem grandes momentos para qualquer adepto saltar da cadeira, a etapa complementar foi bem mais interessante, com Feirense e Belenenses a apresentar candidatura vincada à conquista dos três pontos.

As redes à guarda dos brasileiros Caio Secco e Muriel foram assediadas com frequência mas esta não era, definitivamente, a noite da finalização em Santa Maria da Feira.

O guardião do Belém foi, ainda assim, o que mais tremeu, já perto do final. Aos 87', João Silva, suplente lançado por Nuno Manta Santos, isolou-se e tentou "chapelar" o "canarinho", enviando a bola à trave, de forma caprichosa.

De resto, esses últimos minutos revelaram ser um autêntico sufoco para os "azuis", com o Feirense a ficar perto da vitória.

As contas

O Feirense, que não vence desde finais de agosto, ampliou para cinco os jogos seguidos sem conhecer o sabor a vitória. Os "fogaceiros" estão a perder gás, após o acelerado arranque de campeonato e são oitavos, com nove pontos.

O Belenenses SAD, de Silas, ainda que não tenha ainda sofrido qualquer derrota longe do Jamor, continua sem triunfar desde a primeira jornada, quando bateu o Tondela, fora de portas. São seis os desafios consecutivos sem vencer para os lisboetas, que integram a comitiva dos nonos classificados, na companhia de Vitória de Guimarães, Desportivo de Chaves e Moreirense.





Ficha de Jogo



Primeira Liga: 7ª Jornada

Estádio Marcolino de Castro, Santa Maria da Feira

Árbitro/Vídeo-árbitro: João Pinheiro (AF Braga) / Vasco Santos (AF Porto)



Feirense

Caio Secco; Tiago Mesquita, Briseño, Philipe Sampaio e Vítor Bruno; Babanco, Cris e Tiago Silva; Edson Farías, Edinho e Fábio Sturgeon.

Jogaram ainda: Luís Machado e João Silva.

Treinador: Nuno Manta Santos.



Belenenses SAD

Muriel; Pierre Sagna, Gonçalo Silva, Sasso e Reinildo; Lucca, Nuno Coelho, Dád

Jogaram ainda: Ljulic, Henrique e Zakarya.

Treinador: Silas.