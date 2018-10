Benfica bate Sporting e vence Supertaça de voleibol

O Benfica conquistou a Supertaça de voleibol, esta sexta-feira, ao bater o eterno rival Sporting (3-0), na Póvoa de Varzim.

Diante dos campeões nacionais, as águias decidiram o encontro no encerramento do terceiro e último "set".

As águias levaram de vencida os dois primeiros "sets", com os parciais de 25-22 e 27-25.

No terceiro parcial, os leões até estiveram na frente, com uma vantagem considerável mas acabariam por permitir a recuperação do Benfica, que fechou o desafio com um 36-34.