Lá por fora. Um dérbi basco e mais quatro jogos

A Real Sociedad levou de vencida o Atlético de Bilbau (1-3), esta sexta-feira, no dérbi eterno do País Basco que deu início à jornada oito de La Liga.

No San Mamés, foi o conjunto de San Sebastián a gelar o clima em Bilbau, com o internacional português Kévin Rodrigues no onze titular e a tempo inteiro.

Logo aos 30', Oyarzabal inaugurou o marcador, de penálti. A vantagem da Real Sociedad duraria apenas dois minutos, com Muniain a empatar o desafio.

Todavia, na segunda parte, a equipa de Asier Garitano embalaria para o triunfo com golos de Fuentes (47') e de Oyarzabal, que "bisaria" novamente da marca dos 11 metros.

A Real Sociedad apanha o "comboio" dos sextos classificados à condição, com 11 pontos, na companhia de Alavés e Espanhol de Barcelona.

O Atlético de Bilbau, de Eduardo Berizzo, é 16º, com sete pontos e pode inclusivamente concluir a jornada em zona de despromoção, em caso de vitória de Rayo Vallecano ou Huesca.

Inglaterra. Brighton vence e ultrapassa West Ham

Um golo de Glenn Murray bastou para o Brighton & Hove Albion derrotar o West Ham (1-0), no arranque da oitava jornada da Premier League.

O golo do avançado do conjunto do Sul de Inglaterra surgiu aos 25' da primeira parte.

O Brighton ultrapassa os "hammers" e é 12º, com oito pontos. Os londrinos são 15ºs, com menos um ponto.

Itália. Torino sofre para bater o Frosinone

Na abertura da jornada oito da Serie A, o Torino venceu o Frosinone (3-2).

O conjunto do Norte de Itália esteve a vencer por 2-0, com golos de Rincón (20') e Baselli (46') mas permitiu o empate ao conjunto forasteiro, que faturou por intermédio de Goldaniga (58') e Ciano (64').

Aos 71', Berenguer deu os três pontos ao Torino, que sobe a oitavo na classificação, com 12 pontos.

O Frosinone continua na penúltima posição da tabela, apenas com um ponto somado.

Alemanha. Werder Bremen alcança Dortmund na liderança

No arranque da sétima ronda da Bundesliga, confirmou-se o arranque de época fulgorante do Werder Bremen, com um triunfo caseiro sobre o Wolfsburgo (2-0).

Os golos da partida foram apontados por Klaasen (35') e Eggestein (86').

O Bremen iguala o líder Borussia Dortmund à condição, com 14 pontos. O Wolfsburgo é sétimo, com nove.

França. Empate no pontapé de saída da jornada nove

Toulouse e Nice abriram a ronda da Ligue 1 com um empate (1-1).

Srarfi adiantou a formação da Côte d'Azur, aos 29' mas a equipa da casa empataria aos 54', por Dossevi.

O Toulouse é sétimo, com 13 pontos. O Nice é 10º, com 11.