Santa Clara encontra Chaves para subir a sexto

O Santa Clara venceu o Desportivo de Chaves (1-0), esta sexta-feira, em jogo da sétima jornada da Primeira Liga.

O triunfo assenta que nem uma luva à melhor equipa em campo e ao conjunto que mais procurou ser feliz rumo à conquista dos três pontos.

O filme do jogo

O duelo inédito entre açorianos e flavienses no principal escalão do futebol português teve quase sempre uma tendência definida: a baliza do Chaves, à guarda de Ricardo, que foi adiando, dentro das suas possibilidades, a inevitabilidade da derrota.

Na segunda metade, aos 73', concretizou-se o ascendente exibicional dos homens de João Henriques, com o avançado Fernando Andrade a aproveitar uma "cratera" defensiva dos "valentes transmontanos" para arrancar pelo corredor direito rumo ao golo, finalizando com um disparo cruzado, forte e sem possibilidade de defesa para Ricardo.

As contas

A segunda vitória consecutiva no campeonato permite ao Santa Clara subir a sexto classificado, de forma isolada mas provisória, com 11 pontos.

O Desportivo de Chaves, de Daniel Ramos, integra o "comboio" dos 10ºs classificados, com os mesmos sete pontos de Vitória de Guimarães e Moreirense mas mais um jogo que os minhotos.

Este foi o segundo encontro do dia na jornada sete do campeonato, depois do empate entre Tondela e Nacional (1-1).

Ainda hoje, disputa-se mais um jogo desta ronda da Primeira Liga: Feirense-Belenenses SAD (20h30).





Ficha de Jogo



Primeira Liga: 7ª Jornada

Estádio de São Miguel, Ponta Delgada

Árbitro/Vídeo-árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro) / Bruno Paixão (AF Setúbal)



Santa Clara

Marco; Patrick Vieira, Fábio Cardoso, César e Mamadu; Pineda, Anderson Carvalho, Rashid e Bruno Lamas; Stephens e Fernando Andrade.

Jogaram ainda: Minhoca, Chrien e Caio.

Treinador: João Henriques.



Desportivo de Chaves

Ricardo; Paulinho, Maras, Marcão e Djavan; Stephen Eustáquio, Ghazaryan e Bruno Gallo; Perdigão, William e Niltino.

Jogaram ainda: Luís Martins, João Teixeira e André Luís.

Treinador: Daniel Ramos.



Golos: Fernando Andrade (73').