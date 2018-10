​EUA. Votação preliminar coloca Kavanaugh mais perto do Supremo

Brett Kavanaugh, escolhido pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conquistou esta sexta-feira uma primeira votação do Senado no processo de confirmação para juiz do Supremo Tribunal, com 51 votos contra 49.



Uma senadora republicana, Lisa Murkowksi, opôs-se à confirmação do magistrado nesta votação preliminar que dá uma indicação da votação final, que deverá decorrer no sábado.

Dois outros senadores, republicanos moderados, Susan Collins e Jeff Flake, pronunciaram-se a favor de Kavanaugh, tal como o senador democrata Joe Manchin.

Pelo menos 302 pessoas foram detidas na quinta-feira por protestarem ilegalmente dentro do edifício do Senado dos Estados Unidos contra a nomeação de Brett Kavanaugh para juiz Supremo Tribunal, informaram as autoridades norte-americanas.

De acordo com a polícia dos EUA, os manifestantes começaram a protestar nos degraus do Capitólio, edifício onde se encontram o Senado e a Câmara dos Representantes.

Contudo e depois das autoridades bloquearem os degraus, os manifestantes dirigiram-se para dentro do átrio do Hart Senate Office Building, um de três edifícios de escritórios do Senado norte-americano.