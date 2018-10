Golfe. Melo Gouveia a subir na Escócia

Ricardo Melo Gouveia melhorou a sua prestação e classificação no Alfred Dunhill Links Championship, a decorrer nos campos de St. Andrews, Carnoustie e Kingsbarns, na Escócia.

Esta sexta-feira, o golfista português concluiu a jornada inserido no grupo de 124ºs classificados, depois de ontem ter terminado na 156ª posição.

Melo Gouveia entregou um cartão com três "bogeys" (uma pancada acima) e seis "birdies" (uma abaixo), totalizando 148 pancadas, quatro acima do "par" do campo.

O dinamarquês Lucas Bjerregard lidera a prova escocesa com 135 pancadas, nove abaixo do "par".