Ott Tanak ataca título mundial com liderança no País de Gales

Ott Tanak (Toyota Yaris WRC) finalizou o primeiro dia do Rali da Grã-Bretanha, no País de Gales, na liderança da classificação geral, candidatando-se ao ataque à liderança da hierarquia de pilotos do Mundial WRC, naquela que é a antepenúltima prova do ano.

O piloto estónio lidera a tabela com 28,8 segundos de avanço sobre o atual líder do Mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC).

Tanak não venceu apenas duas das especiais do dia - conquistadas por Neuville e pelo finlandês Jari-Matti Latvala, igualmente da Toyota - e entrará para o dia de sábado na frente da classificação, no sentido de atacar as nove especiais do dia, que totalizam 150 quilómetros.

À entrada para o Rali britânico, Tanak ocupa o segundo lugar da classificação de pilotos, com 164 pontos, menos 13 do que o líder Thierry Neuville e com 10 de avanço sobre o pentacampeão em título, o francês Sebastien Ogier (Ford Fiesta WRC), que segue na quinta posição da geral, a quase 40 segundos do estónio.