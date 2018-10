Mágoa com Rui Vitória? "Como posso sair magoado com alguém que me tornou campeão?"

"De maneira alguma". Luisão não encerrou a carreira de futebolista, ao serviço do Benfica, com mágoa ou ressentimentos para com a aposta "zero" de Rui Vitória na sua figura no arranque da presente temporada.

O até à última semana capitão dos encarnados pendurou as botas e muito se especulou sobre o papel do treinador na sua decisão. Em entrevista ao site do Benfica, o "Girafa" pôs os pontos nos "ii".

"Rui Vitória é super-honesto. Fica como meu último treinador e só tenho de agradecer por todos os anos. Foi sempre amigo, aberto e frontal, o que não é fácil numa posição como a dele. Não tenho nada de reclamar. Pelo contrário, tenho de agradecer a maneira frontal como ele me tratou e a liberdade que me deu para eu conversar com ele. Fico chateado por ver que, depois da homenagem, ainda há gente que quer criar uma onda entre o Luisão e o Rui, mas não é possível. Da maneira como fomos frontais e amigos – e a amizade vai continuar além do futebol –, não tem como criar polémica", começou por esclarecer.

"Se saio magoado com Rui Vitória? De maneira alguma. Não posso sair magoado com uma pessoa que no dia a dia me ajudou a ser campeão, a competir com os meus colegas para tentar buscar um espaço. Como é que vou sair magoado com uma pessoa assim? Na decisão de colocar um fim na carreira, a conversa que tivemos foi supertranquila, em dois minutos. Procurei agradecer-lhe e disse-lhe: 'Míster, obrigado, acho que chegou a hora'. A amizade vai continuar e vou estar sempre a apoiar", completou.

O que faltou para o histórico "penta"? "Detalhes"

Mágoa provocará por certo em Luisão o falhanço no objetivo de se sagrar pentacampeão nacional pelas águias, na época passada.

O objetivo histórico do emblema da Luz caiu por terra devido ao que Luisão rotula de "detalhes". E o golaço de Herrera na Luz, no final do campeonato, dando a vitória ao FC Porto, deitou por terra as aspirações encarnadas.

"Aquela coisa que vemos no futebol: uma bola que entra ou não entra. No jogo no nosso Estádio tivemos oportunidades para ganhar ao FC Porto e num chuto de fora da área acabámos por perder. O trabalho foi feito, de forma consistente, a dedicação foi no nível máximo. Durante a época também houve humildade no momento em que estávamos atrás para chegar à frente, e depois soubemos valorizar quando estávamos na frente", recordou.