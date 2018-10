​“O Brasil está muito pior”. Portugueses no Brasil ponderam regresso

05 out, 2018 - 17:20 • Mia Alberti, no Brasil

Veja também: São 13. Conheça os candidatos às eleições presidenciais Cláudia Correi de Sá, 46 anos, prepara um prato de Bacalhau à Brás para um dos seus clientes habituais. Ela e o seu marido, João Macara, de 55 anos, abriram o restaurante “Cantinho Português”, em São Paulo, há cinco anos, o tempo que estão casados.

O projeto surgiu depois de João ter que fechar as suas empresas de construção no Brasil. Uma consequência da crise que causada pelos escândalos de corrupção envolvendo as maiores empresas do setor. “O Brasil está muito pior. A qualidade de vida das pessoas em 2006, aqui no Brasil, era muito superior ao que é hoje”, diz João, lembrando o país quando aqui chegou pela primeira vez. “Os restaurantes estavam cheios, de dia ou de noite, as pessoas iam jantar fora”, relembra, referindo o “sucesso” dos primeiros anos de Governo do ex-Presidente Lula da Silva - agora preso por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Atualmente, explica, o problema é a incerteza que afasta os investidores. João e Cláudia fazem parte dos mais de 169 mil Portugueses no Brasil. O casal vê no candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro uma esperança nas eleições deste ano: que traga mais benefícios a empresários como eles. “Venha o diabo e escolha, mas para um empresário é preferível que seja o Bolsonaro que seja eleito”, diz João. Cláudia acrescenta que as políticas trabalhistas atuais são sufocantes para pequenas empresas como a sua. “Talvez o seu radicalismo nos ajude, porque ele vai mexer nas coisas e pode empurrar [benefícios] para o nosso lado”, diz Cláudia. “Eu acho que ele tem uma mão mais forte e acho que o Brasil está a precisar disso”, concordam os dois. Segundo o centro de pesquisa Datafolha, sete em cada 10 brasileiros resumem as eleições num sentimento: tristeza. Para eles a saúde, a violência, a corrupção e o desemprego - de momento a 12,3% - são os principais problemas no Brasil.

“As pessoas estão desesperadas” Mesmo assim ainda há quem não se deixe desapaixonar. Anabela Cunha trabalha na área da música e, no seu escritório no bairro de Itaim Bibi, em São Paulo, guarda alguns dos discos de bandas que ajudou a lançar. “Tenho muito sorte em fazer este trabalho”. Anabela chegou à cidade há sete anos com o marido e dois filhos. Hoje em dia já tem quatro e não vê a sua vida em qualquer outro lugar do mundo. Contudo, reconhece sentir na pele a situação difícil que o Brasil atravessa. “As pessoas estão desesperadas, eu estou desesperada porque tenho os meus filhos aqui e o meu trabalho aqui”, conta. “Há cinco anos atrás eu estava numa situação dez vezes melhor.” Anabela nota que, quando chegou, o mercado imobiliário estava completamente saturado, hoje, “por todo o lado” há casas vagas. O mesmo nos restaurantes. E, no seu trabalho, diz ser cada vez mais difícil organizar concertos ou ganhar um projecto.

“As coisas foram abrandando e há seis meses para cá estagnaram completamente”, diz. Para Anabela, sair do país está fora de questão, independentemente do resultado das eleições. No entanto, admite que já vários dos seus amigos voltaram para Portugal ou estão em processo de o fazer. João e Cláudia dizem o mesmo.