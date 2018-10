Jornada sete do campeonato abre com empate

Tondela e Nacional abriram a jornada sete da Primeira Liga com um empate (1-1), esta sexta-feira.

Os golos do encontro realizado no Estádio João Cardoso surgiram apenas na segunda parte, com o desfecho a não interessar a nenhuma das equipas, que continuam a figurar na "cauda" da tabela classificativa.

O filme do jogo

Sem "tentos" para amostra, a primeira metade ficou apenas marcada por um erro grave de arbitragem, com o vídeo-árbitro envolvido.

Aos 38', na sequência de um canto, Felipe foi empurrado por Hélder Tavares na área do Tondela, no momento em que atacava a bola com um cabeceamento. O juiz do encontro, André Narciso, não se apercebeu da infração mas, aos comandos do VAR, Bruno Paixão considerou, erradamente, que não haveria motivo para penálti a favorecer os madeirenses.

Na etapa complementar, os golos: David Bruno abriu o ativo para os beirões, aos 62' mas a reação final dos insulares seria imediata.

Três minutos volvidos, Kalindi, com um disparo de meia-distância indefensável para Cláudio Ramos, fixou o empate.

Com os golos, a ambição de vencer de ambos os conjuntos veio ao de cima e Tondela e Nacional até dispuseram de mais ocasiões para ampliar o "score". Algo que não seria efetivado.

As contas

O Tondela soma o segundo jogo consecutivo sem vencer, após a derrota tardia no Dragão, diante do FC Porto (1-0) e passa a somar seis pontos, igualando o Belenenses no 12º posto, ainda que à condição.

Quanto ao Nacional, elevou para cinco o número de desafios seguidos sem conhecer o sabor a vitória e é 14º, a par do Vitória de Setúbal, de forma provisória, com quatro pontos.

Ainda hoje, disputam-se mais dois jogos desta ronda da Primeira Liga: Santa Clara-Desportivo de Chaves (18h00) e Feirense-Belenenses SAD (20h30).





Ficha de Jogo



Primeira Liga: 7ª Jornada

Estádio João Cardoso, Tondela

Árbitro/VAR: André Narciso (AF Setúbal) / Nuno Almeida (AF Algarve)



Tondela

Cláudio Ramos; David Bruno, Ícaro Silva, Ricardo Costa e Joãozinho; Murilo, Bruno Monteiro, Hélder Tavares e António Xavier; Peña e Tomané.

Jogaram ainda: Delgado, Arango e Pablo.

Treinador: Pepa.



Nacional

Lucas França; Kalindi, Felipe, Júlio César e Mauro Cerqueira; Gorré, Tissone, Palocevic e Witi; Vítor Gomes e Rochez.

Jogaram ainda: Camacho, Riascos e Jota.

Treinador: Costinha.



Golos: David Bruno (62') e Kalindi (65').