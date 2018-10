O Jubas safou-se. Sporting angariou dinheiro para pagar multa da mascote

Feito. A iniciativa levada a cabo pelo Sporting no sentido de angariar dinheiro para pagar a multa aplicada ao Jubas, mascote do clube, concluiu-se com um sucesso tremendo.

O emblema de Alvalade anunciou esta sexta-feira, via redes sociais, que a angariação, aberta no dia de ontem, ultrapassou largamente a fasquia dos 479 euros necessários para pagar a sanção imposta pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Ao todo, os leões recolheram um donativo de 528 euros.

Uma mascote com multa? O que se passou?

Parece brincadeira. Mas não é. O Jubas foi multado, então, nesse valor de 479 euros, por ter positivamente "invadido" a zona de "flash interview" da SportTV, durante a entrevista rápida a Bruno Fernandes, no final do Sporting-Marítimo (2-0) da sexta jornada da Primeira Liga, no último sábado.

Acompanhando o capitão verde e branco, o Jubas protagonizou um momento de boa disposição, chegando mesmo a "afagar" o cabelo de Valter Madureira, repórter da referida estação televisiva.

O órgão disciplinar federativo, presidido por José Manuel Meirim, não achou piada e multou a mascote do Sporting.