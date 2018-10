O que pensa Marcelo Rebelo de Sousa do caso Ronaldo?

O presidente da República prefere esperar pela conclusão do caso de alegada violação de Cristiano Ronaldo para se pronunciar sobre o mesmo.

À margem das comemorações do 5 de outubro, Marcelo Rebelo de Sousa foi vago nas considerações tecidas sobre a situação delicada em que se encontra o capitão da Seleção Nacional.

"Não mudo de ideias quanto ao papel desportivo e nacional que alguém que está envolvido na justiça teve na vida de Portugal", começou por reagir, perante as questões dos jornalistas.

"É uma realidade que não podemos negar. Ainda assim aguardo que a justiça seja feita e vou esperar pelo fim do julgamento para olhar para as conclusões", concluiu o Chefe de Estado.

O avançado da Juventus enfrenta uma acusação de violação por parte da antiga modelo e professora norte-americana Kathryn Mayorga. A 13 de junho de 2009, ambos estiveram juntos numa festa em Las Vegas.

Mayorga, hoje com 34 anos, apresentou queixa na semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada. A polícia de Las Vegas reabriu esta semana a investigação.