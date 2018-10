Rui Patrício coloca Wolves para lá da manutenção

O guarda-redes que foi contratado pelo clube inglês no inicio da época, assume que o Wolves pode alcançar mais do que a manutenção na Premier League. Rui Patrício considera que a sua equipa "pode ambicionar algo mais" na liga inglesa. A formação de Nuno Espírito Santo ocupa o nono lugar, mas Rui Patrício diz que o Wolves "pode continuar a crescer", e com a qualidade que "existe no plantel" o sucesso pode ser maior.

Em entrevista ao Match of the Day, o internacional português elogiou ainda Nuno Espírito Santo, considerando que o treinador "está a colher os frutos do seu trabalho", acrescentando que o antigo técnico do FC Porto como "foi jogador sabe falar" com os jogadores.

Rui Patrício trocou o Sporting para ingressar no Wolverhampton, o guarda-redes não esconde a satisfação porque entende que está "no melhor futebol do mundo", algo que considera ser "uma experiência fantástica para qualquer jogador". afirmou.