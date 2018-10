Rúben Ribeiro revelou que vai jogar no Al Ain do Dubai

Rúben Ribeiro já tem clube. Depois de ter rescindindo com o Sporting depois dos acontecimentos na Academia de Alcochete, o futebolista estava sem equipa, mas foi o próprio a anunciar nas redes sociais que vai ser jogador do Al Ain do Dubai, uma das equipas que vai marcar presença no Campeonato do Mundo de Clubes, que se realiza em dezembro.

Aos 31 anos o jogador ex-Sporting vai ter a sua primeira experiência no estrangeiro. Foi no Instagram que Ruben Ribeiro anunciou o próximo passo na carreira.

"Longe, mas sempre com Portugal no coração. Acima de tudo feliz por voltar a sentir-me realizado profissionalmente, e no relvado honrarei e dignificarei este histórico emblema. Um privilégio ao alcance de poucos poder disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Não esqueço todas as grandes instituições que representei, e me trouxeram até aqui. Obrigado a todos quantos acreditam em mim", é o que se lê na publicação do futebolista.