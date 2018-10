O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu esta sexta-feira manhã que Cristiano Ronaldo mantém-se tranquilo, apesar das muitas notícias relacionadas com as recentes acusações de violação nos Estados Unidos.

Por isso, o internacional português estará de regresso à equipa titular no jogo deste sábado com a Udinese. Cristiano Ronaldo ficou de fora do jogo a meio da semana com o Young Boys, para a Liga dos Campeões, por estar castigado.

Massimiliano Allegri garante que “Cristiano Ronaldo está calmo e pronto para jogar", acrescentando que "o profissionalismo e a seriedade de Cristiano, tanto dentro como fora do campo, são indiscutíveis".

Mas os efeitos do caso fazem-se sentir. A Juventus está a perder, esta manhã, mais de 5% em bolsa após as acusações a Cristiano Ronaldo. O título caiu 5,07%, para 1,254 euros.

A 20 de setembro, já com Cristiano Ronaldo a brilhar com a camisola da Juventus, o título subiu para 1,806 euros (+ 180%), o seu máximo histórico desde a entrada da Juve na bolsa, em 2001.