Abel Ferreira: "Sporting de Braga é um líder justo"

O Sporting de Braga entra para a sétima jornada da liga portuguesa na liderança da prova, algo que o seu treinador considera que "é justo, por aquilo que a equipa tem feito até agora".

Abel Ferreira desvalorizou o facto de estar na frente da classificação, sublinhando que "está focado no processo de crescimento" e não só viver o momento, acrescentando que o mais difícil "é manter o foco" no trabalho planeado, mas avisando que "o Braga vai jogar sempre para ganhar" sabendo que nem sempre isso vai acontecer.

O Sporting de Braga recebe um Rio Ave que está a três pontos da equipa minhota, Abel Ferreira garante que a sua equipa "irá manter a filosofia de jogo", mesmo com um adversário que "tem vindo a realizar boas exibições", e que por isso merece "respeito" dos seus jogadores.

Na conferência de antevisão ao jogo com o Rio Ave, Abel Ferreira foi questionado sobre o que espera do jogo entre Benfica e FC Porto, o treinador respondeu de forma bem disposta: "Vou ver o jogo se a minha mulher me deixar. Lá em casa é ela quem manda", acrescentando que espera "que seja um grande espetáculo". O resultado do clássico reforçar a liderança do Braga, mas Abel Ferreira limitou-se a dizer que a única coisa que pode reforçar a sua equipa "é a responsabilidade de ser melhor" a cada dia que passa.