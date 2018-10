Não há verdadeira democracia "sem atenção às Forças Armadas”, avisa Marcelo

Não há verdadeira democracia “sem atenção a entidades estruturantes como as Forças Armadas”, avisou esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no seu discurso nas celebrações do 5 de outubro, que decorreram, como habitual, nos Paços do Concelho, em Lisboa.

Num discurso de 11 minutos, em que voltou a manifestar as suas preocupações com os extremismos que põem em causa a democracia, Marcelo referiu-se por duas vezes às Forças Armadas, o que assumiu especial relevância numa altura em que o caso Tancos está na ordem do dia.

O Presidente foi, década a década, enumerando momentos em que, em Portugal e no mundo, se colocaram em causa a democracia e a liberdade.

Começou em 1918, quando, devido à “debilidade partidária e ao tratamento errado das Forças Armadas”, Portugal entrou num regime anti-parlamentarista conhecido como “República nova”.

Dez anos depois, em 1928, “chegaria ao poder quem viria a encabeçar quatro décadas de regime anti-democrático”.





[Em atualização]