​Erdogan quer saber se os turcos querem a UE

Num discurso num fórum internacional, Erdogan voltou a dizer que a Turquia e a UE têm muito para colaborar, mas não deixou de criticar que os 28 Estados-membros estão a deixar o país turco à espera. “Se isto continua assim, com esta mentalidade, o nosso dever é provavelmente dirigirmo-nos aos 81 milhões de pessoas na Turquia e ver o que eles decidem”.



A Turquia começou as conversações com a UE em 2005, mas o processo não progrediu. Sobretudo, devido a questões relacionadas com os direitos humanos e o Estado de Direito na Turquia.

Ainda na passada segunda-feira, o Parlamento Europeu decidiu retirar os 70 milhões de euros de fundos destinados à Turquia como país candidato à adesão à UE, devido à falta de melhorias em matéria de Estado de Direito e direitos fundamentais.