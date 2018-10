Fórmula 1. Só dá Mercedes no GP do Japão

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas arrasaram a concorrência no primeiro dia de Treinos Livres do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. O piloto inglês fez o melhor tempo após a realização das duas sessões desta sexta-feira.

Hamilton teve como melhor tempo 1'28"217 segundos, tendo sido 4 décimos de segundo mais rápido que o colega da Mercedes.

Sebastian Vettel ficou a 8 décimos do adversário inglês sendo seguido por Max Verstappen.