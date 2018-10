Casillas assume vontade de regressar à seleção espanhola

O jornal espanhola divulga esta sexta-feira que o guarda-redes já falou com o selecionador espanhol, tendo em vista um possível regresso de Iker Casillas à seleção do país vizinho.

O AS acrescenta que o jogador do FC Porto aceita ser suplente de David de Gea, habitual titular de "La Roja".

Iker Casillas realizou o último jogo pela seleção espanhola a 1 de junho de 2016, num encontro particular com a Coreia do Sul, e aos 37 anos assume a vontade de regressar a uma equipa onde jogou 167 vezes, tendo conquistado dois Campeonatos da Europa e um do Mundo.