África do Sul. Choque de comboios faz mais de 300 feridos

Pelo menos 320 pessoas ficaram feridas, cerca de três dezenas com gravidade, em resultado de uma colisão de dois comboios ocorrida numa estação no nordeste de Joanesburgo, na África do Sul.

Segundo fontes da empresa ferroviária Metrorail, não se espera que o acidente tenha provocado vítimas mortais entre os passageiros das duas composições.

A porta-voz da Metrorail na província de Gauteng, Lilian Mofokeng, referiu que "32 dos 320 passageiros feridos sofreram ferimentos graves, mas não estão em estado crítico".

O acidente ocorreu cerca das 18h00 (17h00 em Portugal continental) na estação Van Riebeeck Park, situada no distrito de Kempton Park.

Um comboio que realizava o trajeto entre Joanesburgo e Pretória, capital da África do Sul, colidiu com outro que estava parado.

Ainda não foi tornada pública a causa do acidente e a empresa ferroviária anunciou a abertura de uma investigação.