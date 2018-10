Multa para "Jubas"? Sporting reage com iniciativa solidária

Depois da multa de 479 euros aplicada ao Sporting devido ao "mau comportamento" da mascote Jubas, os leões lançaram uma iniciativa solidária em resposta à decisão da Comissão de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Em comunicado, o clube de Alvalade pediu aos adeptos que ajudem a "mascote sempre presente e que nunca abandona", e que doem dinheiro de forma a cobrir a multa aplicada pela Federação, comprometendo-se a entregar o valor excedentário à Fundação Sporting, e ainda adicionará um euro a cada euro doado pelos adeptos.

Apenas algumas horas após a iniciativa ter arrancado, já foram angariados mais de 200 euros.

Em causa está a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que aplicou uma multa de 479 euros ao Sporting pelo "mau comportanto" do "Jubas", que abraçou Bruno Fernandes.

"No final do jogo, a mascote do Sporting, aquando o direto do superflash, entrou no relvado, colocou-se primeiro atrás do backdrop, depois na frente e abraçou o jogador do Sporting na entrevista, perturbando a normal realização da superflash", pode ler-se no relatório da equipa de arbitragem.