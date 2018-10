A ser verdade o encobrimento, Azeredo Lopes não tem condições para continuar, diz Rio

O presidente do PSD não pede a demissão do ministro da Defesa, mas coloca em causa se Azeredo Lopes tem condições para continuar.

Em entrevista à RTP, Rui Rio diz que, a ser verdade a noticia de que o ministro conhecia o encobrimento do furto de armas em Tancos, Azeredo Lopes não tem condições para continuar.

“Quem sabe se o ministro deve continuar ou não é o primeiro-ministro. Agora, se fosse eu o primeiro-ministro, numas condições destas, e a ser verdade o que foi noticiado, naturalmente que o ministro não tinha condições. Se houvesse um ministro que me ocultasse uma coisas dessas não poderia continuar”, disse.

O líder social-democrata não acredita no desconhecimento do Chefe de Estado Maior do Exército sobre tudo o que aconteceu.

Já sobre a contagem de tempo dos professores, aprovada em conselho de ministros, Rui Rio diz que são os docentes quem tem razão porque o governo lhes criou expectativas. “Os professores têm razão. Foi esta solução de Governo que deu expectativas aos professores de ser contado o tempo todo”, referiu.

Rui Rio também se demarcou das suspeições lançadas por Passos Coelho e Cavaco Silva sobre a não recondução de Joana Marques Vidal como procuradora-geral da República.

Nesta entrevista à televisão pública, Rio deixou em aberto um eventual entendimento futuro com o CDS e a Aliança, de Pedro Santana Lopes, mas diz que falta perceber exatamente como é esse novo partido.

Sobre o PSD, Rui Rio reconhece que o partido ainda não está em condições de vencer, mas acredita que estará em 2019 pronto a bater-se "taco a taco" com o PS.