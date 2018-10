Atenção, Sporting. Arsenal vence em Baku antes da deslocação a Alvalade

O Arsenal venceu por 3-0 no terreno do Qarabag, antes da deslocação a Alvalade.

Os golos dos "gunners" foram marcados por Sokratis, o jovem Smith-Rowe e Guendouzi.

No grupo A, o Leverkusen venceu o AEK Larnaca em casa, mas não se livrou do susto, pois entrou a perder na partida. Os golos da equipa da casa foram marcados por Havertz, Alario (2) e Brandt. Trickovski e Raspas marcaram os golos do AEK.

O Zurique bateu o Ludogorets na outra partida do grupo, com um golo de Palsson, aos 84 minutos.

No grupo B, o Leipzig venceu no terreno do Rosenborg por 3-1 com Bruma no onze inicial. Os golos foram apontados por Augustin, Konaté e Matheus Cunha. Bruma assistiu o último golo da equipa alemã.

No mesmo grupo, o Celtic perdeu no terreno do Salzburgo por 3-1, apesar de chegar a vencer ao intervalo. Dabbur, com um bis, e Minamino, marcaram os golos da vitória.

No grupo C, o Zenit bateu o Slavia Praga por 1-0, com Luís Neto a titular. O Copenhaga venceu por 2-1 no terreno do Bordéus com direito a golo da vitória aos 92 minutos, de Skov.

Em relação às partidas no grupo D, o Dínamo de Zagreb venceu em Bruxelas no terreno do Anderlecht, com golo de Hajrovic e auto-golo de Gojak. Já o Fenerbahce bateu o Spartak Trnava por 2-0, com bis o ex-Sporting, Islam Slimani.