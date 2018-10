Sachko admite: "Faltou-nos experiência"

Vasyl Sachko, treinador do Vorskla Poltava, expressou a sua desilusão por perder o jogo nos últimos instantes frente ao Sporting.

O técnico do emblema ucraniano elogiou a sua equipa e mostrou-se combalido em relação ao desfecho da partida: "É muito difícil perder assim no fim. O Sporting é uma equipa forte e rápida, mas perdemos as forças no fim. Não posso falar mal dos meus jogadores, porque estivemos muito bem".

"Fiquei triste por perder, mas sabemos que estavamos a jogar contra uma grande equipa", adicionou.

Sachko explicou o porquê da equipa consentir a reviravolta no fim da partida: "Faltou-nos experiência neste tipo de situações. Fisicamente também tivemos alguns problemas. Não temos profundidade no banco e quem entrou não refrescou. Estamos a ganhar experiência a este nível ainda".

"Demos o nosso melhor, com um excelente jogo, e há muito tempo que não sentia esta emoção", rematou.