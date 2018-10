Nani: "Ninguém me disse que tinha perdido a braçadeira"

Depois de um jogo afastado, Nani voltou à titularidade e foi capitão na vitória por 2-1 no terreno do Vorskla Poltava.

No final da partida, o extremo dos leões falou sobre o momento que causou o afastamento, em Braga: "Não acho que tenha perdido a braçadeira, nunca me disseram isso e sempre me senti fundamental. Não fui convocado por opção do treinador e respeito isso".

"Continuei com a mesma mentalidade, correu bem para a equipa, porque o objetivo era ganhar. Respeito os treinadores. A situação serviu de exemplo e agora é continuar a trabalhar", adicionou.

Sobre o jogo, Nani destaca uma "vitória fantástica", arrancada a ferros nos últimos instantes: "Temos de dar os parabéns ao grupo e aos jogadores. Sabíamos que ia ser difícil. Eles entraram bem e marcaram no único remate à baliza. Mostrámos que somos melhores que o Vorskla e acreditamos até ao fim".

Nani comentou ainda Jovane, que voltou a ser decisivo com o golo da vitória: "Está a ter um crescimento fantástico. É uma aposta fundamental no nosso plantel e espero que continue a crescer".