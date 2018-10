Seferovic: "Não importa se jogo, o mais importante é que a equipa ganhe"

Seferovic, avançado do Benfica, comentou a luta pela titularidade no plantel encarnado, e falou sobre o tento certeira de Alfa Semedo que deu a vitória das águias em Atenas.

Em declarações à BenficaTV, o suíço admite estar sempre disponível para ajudar a equipa: "Vou estar sempre aqui para ajudar. Vou continuar a trabalhar e logo se vê quem é titular. Não é importante se jogo ou não, quero é que a equipa ganhe e esteja bem".

Sobre o golo de Alfa Semedo, que deu a vitória do Benfica sobre o AEK, Seferovic admite que esperava um passe do médio defensivo: "Fiquei muito contente pelo golo do Alfa. Estava à espera que me passase a bola, mas rematou. Tinha criado espaço para alguém rematar e ele acabou por marcar. Fiquei feliz porque tem trabalho muito".

"Foi uma boa decisão. Ele está a lutar por um lugar aqui e fico feliz por ter marcado o golo da vitória", adicionou.

Sobre o clássico frente ao FC Porto, Seferovic está confiante que pode ser decisivo: "Vai ser um jogo difícil, mas sabemos o que temos de fazer. Queremos os três pontos. Marcar? Por que não? Sou avançado e marco contra quem for, seja FC Porto, ou Sporting. Quero marcar e vou dar o meu melhor para marcar o próximo golo".