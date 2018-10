Peseiro e o Vorskla: "Resultado justo, somos mais fortes do que eles"

José Peseiro, treinador do Sporting, acredita que a vitória em Poltava é "justa", contra uma equipa de "qualidade inferior".

"É um resultado justo, contra uma equipa inferior a nós. Somos mais fortes. Nem sempre a equipa que joga melhor é a que ganha. Houve precipitação em alguns momentos do jogo e eles fizeram o golo na única oportunidade", começou por analisar o técnico dos leões, na flash interview da SIC.

Peseiro acredita que a equipa chegou ao 2-1 "com mérito e justiça". "As coisas não correram muito bem em certos momentos, faltou paciência".

O técnico deixou ainda uma palavra de apreço por Diaby e Mané, que somaram a primeira titularidade da época, e que "fizeram as coisas bem", segundo o técnico.

Sobre o Arsenal, o treinador recusou comentar as duas partidas frente ao gigante inglês e virou as agulhas para a próxima partida, frente ao Portimonense no Domingo.