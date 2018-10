​Sete feridos ligeiros em fogo nas instalações da Coudelaria de Alter do Chão

Sete jovens ficaram esta quinta-feira feridos sem gravidade, devido a intoxicação por fumos, na sequência de um incêndio num palheiro na Coudelaria de Alter do Chão, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, quatro dos jovens foram transportados para as urgências do hospital de Portalegre e os outros três necessitaram apenas de assistência no local.

Os jovens, de ambos os sexos, têm idades entre os 15 e 17 anos e pertencem à Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão, segundo os bombeiros.

Segundo o CDOS, o alerta para o incêndio no palheiro, situado nas instalações da coudelaria, foi dado às 14h27 e o rescaldo começou às 16h47, devendo prolongar-se durante as próximas horas.

As operações de socorro e o combate às chamas mobilizam um total de 43 operacionais, com o auxílio de 15 viaturas de várias corporações do distrito de Portalegre.