Vicente Moura homenageado pelo Comité Olímpico Europeu

José Vicente Moura vai receber o "Olympic Laurel Award" do Comité Olímpico Europeu pela excecional carreira no desporto.

A proposta de reconhecimento do trabalho realizado pelo antigo presidente do Comité Olímpico Português e ex-vice presidente do Sporting foi feita precisamente pelo organismo luso.



A entrega do prémio será feita durante a Assembleia Geral dos Comites Olimpicos, em Marbelha, Espanha, nos dias 9 e 10 de Novembro.

José Vicente Moura, 81 anos, foi presidente do COP, durante dois mandatos (1990-1992 e 1997-2012), tendo sido chefe de missão aos Jogos Olímpicos Los Angeles 1984, nos quais Carlos Lopes conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal.

Foi igualmente presidente do Conselho Superior de Desporto, da Associação dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa, da Federação Portuguesa de Natação e do Panathlon Clube de Lisboa. Foi fundador da Academia Olímpica de Portugal.