Papa Francisco enviou contribuição de 100 mil dólares para resgate das populações

O Papa Francisco enviou 100 mil dólares para o resgate das populações afetadas pelos “terremotos violentos” e o tsunami que devastaram várias áreas da Indonésia a semana passada. através do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, da Santa Sé.

“Esta quantia quer ser uma expressão imediata do sentimento de proximidade espiritual e de encorajamento paternal do Santo Padre para com os povos e territórios afetados e será partilhado, em colaboração com a Nunciatura Apostólica, entre as áreas mais afetadas pela catástrofe”, lê-se num comunicado publicado esta quinta-feira na Sala de Imprensa da Santa Sé.

De recordar que o Papa Francisco rezou pela população atingida pela catástrofe natural – “pelos falecidos, infelizmente numerosos, pelos feridos e por aqueles que perderam suas casas e seus empregos” – na recitação do Ângelus, no domingo dia 30 de setembro.

“Que o Senhor os console e sustente os esforços dos que se empenham nas ações de socorro”, acrescentou, desde a janela do apartamento pontifício, na mensagem de solidariedade às populações atingidas por tsunami na Indonésia.

O terramoto de magnitude 7,5 na escala de richter, seguido de tsunami, que abalou a ilha de Celebes no dia 28 de setembro, provocou mais de 1400 vítimas mortais.

A maioria das vítimas (821) registou-se em Palu, cidade com cerca de 350 mil habitantes na costa oeste de Celebes.

Já entre 29 de junho e 19 de agosto, mais de 550 pessoas tinham morrido e quase 400 mil ficaram deslocadas devido a quatro terramotos, na ilha indonésia de Lombok.

O comunicado realça que a contribuição do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral faz parte da ajuda que está a ser desenvolvida por toda a Igreja Católica e que, além de várias conferências episcopais, mobiliza numerosas organizações de caridade.