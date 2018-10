Universidade Católica promove formação avançada em Ciências da Família

A Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa (UCP) vai criar, através do seu Instituto de Ciências da Família, um novo Curso de Formação avançada em "Acolhimento, Orientação e Encaminhamento Familiar".

O novo projeto de formação vai ser desenvolvido em colaboração com a Cáritas diocesana de Lisboa e o Departamento Nacional da Pastoral Familiar (DNPF), que em nota enviada à Renascença sublinha a importância desta iniciativa, que se enquadra “no âmbito da ‘Amoris Laetitia’”, a exortação do Papa sobre a família.

Segundo o DNPF, o curso “tem em vista habilitar pessoas para um melhor serviço de apoio às famílias”, e pretende “abrir caminho a atividades de investigação e serviços à comunidade”, enquadrados na missão do Instituto de Ciências da Família da UCP.

As inscrições para esta nova formação avançada podem ser feitas até 10 de dezembro, mas as sessões só começam em janeiro, dia 12, prolongando-se depois até final do próximo ano. Vão decorrer aos sábados de manhã, duas vezes por mês, entre as 9h00 e as 13h00, num total de 72 horas.

A informação disponibilizada pela FCH da Universidade Católica indica que o curso está estruturado em quatro módulos: o primeiro sobre “Processos e etapas de desenvolvimento do casal e da família – Modelos teóricos de estudo e implicações para a intervenção”, o segundo sobre o “Contexto jurídico da intervenção familiar”, um terceiro dedicado à “Antropologia e Teologia do Matrimónio e da Família”, e um quarto às “Questões éticas no acolhimento, orientação e encaminhamento familiar”.

O corpo docente é composto por Helena Rebelo Pinto, Juan Ambrósio, Lucinda Gomes, Maria José Vilaça, Maria Teresa Ribeiro, Susana Costa Ramalho e Vanessa Machado.

O Instituto de Ciências da Família da Faculdade de Ciências Humanas da UCP já é responsável por um mestrado em Ciências da Família e uma pós-graduação em Mediação Familiar.