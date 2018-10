TAD aceita recurso do Braga e suspende castigo de porta fechada

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar do Sporting de Braga, segundo anunciou o clube minhoto, esta quinta-feira. Esta decisão suspende o castigo de um jogo à porta fechada e multa.

Em comunicado no site oficial, o Braga revelou que foi, esta quinta-feira, notificado da decisão do TAD. Permite isto que os arsenalistas possam receber o Rio Ave, na sétima jornada, com público nas bancadas, "sendo os ingressos imediatamente disponibilizados" para uma "grande casa". O Braga tinha sido castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portugesa de Futebol devido a mau comportamento dos adeptos.

"O SC Braga aguarda agora que o TAD aprecie o caso e a sentença aplicada, entendida por esta sociedade como ilegal, desproporcional e lesiva do clube e dos seus adeptos", refere o clube minhoto, que atualmente lidera o campeonato de forma isolada, com 16 pontos.

O segundo classificado é o FC Porto, com 15 pontos. O Benfica fecha o pódio, com 14. No domingo, há clássico entre ambos, na Luz o que pode permitir ao Braga distanciar-se mais na frente. A equipa de Abel Ferreira recebe o Rio Ave no sábado, às 20h30, no Estádio Municipal de Braga.