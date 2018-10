Bolsonaro ou Haddad? Para os brasileiros em Portugal, pouca diferença fará

Com o aproximar das eleições do dia 7 de outubro, no Brasil, os candidatos prováveis a uma segunda volta são Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Ambos estão rodeados de controvérsia e a esperança que poderão mudar radicalmente o surto de violência e insatisfação popular é pouca.

Em Portugal, vivem mais de 85 mil brasileiros. Muitos, como é o caso de Daniel Assunção, não vão poder votar no próximo domingo. Daniel, que veio para Portugal há oito meses, votaria em Bolsonaro, se pudesse. Não que esteja à espera de um Brasil melhor, mas pelo menos, quer um abanão.

“Se eu estivesse no Brasil, eu votaria no Bolsonaro, seria o meu voto hoje. Por uma questão de mudança. Não que eu acredite que a coisa mudaria drasticamente, mas é uma mudança”, conta Daniel, de 42 anos. Funcionário num café, afirma que a política no Brasil está “velha” e que só tem “propostas diferentes para pegar os seus votos”.

Daniel veio para Portugal com a família, em busca de um porto seguro. Passou pela violência na sua cidade, Betim, no estado de Minas Gerais e recorda episódios que o fizeram questionar a sua vida no país. “Nós tivemos um assalto em família, e esse assalto me fez refletir bastante sobre a segurança pública. Estávamos em família, bastantes pessoas e chegaram 3 bandidos, nos rendaram na porta da casa de um parente, de um primo meu, roubaram todo o mundo, levaram o meu carro e ainda me queriam levar junto!”