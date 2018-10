Portugal empata na estreia no Torneio das Quatro Nações

A seleção nacional feminina de futebol não saiu do nulo na estreia no Torneio das Quatro Nações, esta quinta-feira, diante da China.

Segundo o site da Federação, a equipa das "quinas" criou perigo em contra-ataque, mas não foi capaz de fazer mexer o marcador, no relvado do Estágios Yongchuan Sports, na província chinesa de Yongchuan.

Portugal e China colocam-se, assim, no segundo lugar do torneio, ambos com um ponto, a dois da líder Finlândia. A formação nórdica derrotou a Tailândia, por 3-1. As tailandesas estão em último, sem qualquer ponto.