Mascotes solidárias. "Super Afonso" em protesto por multa a "Jubas"

A mascote do Vitória de Guimarães, o "Super Afonso", mostrou-se solidário com a multa aplicada ao "Jubas", mascote do Sporting, pelo comportamentono jogo com o Marítimo.

Em causa está a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que aplicou uma multa de 479 euros ao Sporting pelo "mau comportanto" do "Jubas", que abraçou Bruno Fernandes.

"No final do jogo, a mascote do Sporting, aquando o direto do superflash, entrou no relvado, colocou-se primeiro atrás do backdrop, depois na frente e abraçou o jogador do Sporting na entrevista, perturbando a normal realização da superflash", pode ler-se no relatório da equipa de arbitragem.

Em claro sinal de manifestação e solidariedade pelo seu homólogo, "Super Afonso" surge no vídeo do Vitória de Guimarães, de boca tapada, com um cartaz que pede que "libertem as mascotes", num vídeo onde o clube vimaranense satiriza a multa aplicada.

Entretanto, a causa já granjeou mais adesão. "Portelinha", mascote do Marinhense, também já manifestou o seu apoio.

