Gareth Southgate compromete-se com Inglaterra até 2022

A Associação de Futebol (FA) de Inglaterra anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato do selecionador, Gareth Southgate, até 2022.

No site oficial, a FA informou que a renovação se baseia no melhor resultado de sempre da Inglaterra num Mundial fora de portas. Na Rússia, a formação dos três leões alcançou o quarto lugar. Se cumprir contrato, Southgate estará com a seleção inglesa no Mundial do Qatar.

"Estou encantado com a oportunidade de liderar a seleção nacional nos próximos dois grandes torneios [Euro 2020 e Mundial 2022]. Este emprego continua a ser um privilégio incrível e uma verdadeira honra. Observar em primeira mão como a nação se uniu pela equipa, este verão, foi especial e será muito bom de ver quão longe esta equipa jovem pode ir no futuro", afirmou Southgate, em declarações ao site da FA.

Southgate assumiu o comando da seleção inglesa a 30 de novembro de 2016, após a saída de Sam Allardyce, que foi apanhado numa polémica com transferências. Poucos esperavam que tivesse tanto sucesso.