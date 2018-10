Sub-21: Vinagre estreia-se na convocatória, Dalot regressa

Rui Jorge divulgou, esta quinta-feira, os convocados da seleção sub-21 para as partidas frente ao Liechtensteins e Bósnia-Herzegovina.

Holofotes virados para os dois laterais da Premier League na convocatória: Diogo Dalot regressa à lista, depois de regressar de lesão, e Rúben Vinagre estreia-se nos convocados de Rui Jorge.

Xadas, médio do Braga, é a única baixa em relação à última convocatória, por lesão.

Portugal vai defrontar no dia 11 de outubro, em Vaduz, o Liechtensteins, e no dia 16 de outubro, na Madeira, a Bósnia-Herzegovina, jogos decisivos no apuramente para o Campeonato da Europa de 2019.

Confira os 23 convocados:

Guarda-redes: Joel Pereira (Vitória FC), João Virgínia (Everton FC);

Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Fernando Fonseca (FC Porto), Ferro (SL Benfica), Diogo Dalot (Manchester United FC), Jorge Fernandes (CD Tondela), Pedro Amaral (SL Benfica), Ivanildo Fernandes (Moreirense FC), Rúben Vinagre (Wolverhampton) e Yuri Ribeiro (SL Benfica);

Médios: André Horta (Los Angeles FC), João Félix (SL Benfica), João Carvalho (Nottingham Forest FC), Pereira Lage (Clermont Foot), Pêpê (Vitória SC) e Eustáquio (GD Chaves);

Avançados: Diogo Gonçalves (Nottingham Forest FC), Bruno Costa (FC Porto), Gil Dias (Nottingham Forest FC), Heriberto Tavares (Moreirense FC), Jota (SL Benfica) e Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers FC).