Avançado do Nápoles perde Rolex em assalto à mão armada

A vitória do Nápoles sobre o Liverpool, por 1-0, para a Liga dos Campeões teve um final agridoce para Arkadiusz Milik, avançado dos napolitanos. O polaco foi assaltado à mão armada e perdeu um relógio Rolex.

Segundo o jornal italiano "Il Mattino", tudo aconteceu quando Milik regressava a casa, às duas da manhã. Uma mota de grandes dimensões, com dois ocupantes - com a cara tapada por capacete -, barraram-lhe a passagem, na estrada em que seguia. Um dos assaltantes dirigiu-se ao carro do avançado e ameaçou-o com uma arma de fogo.

A ameaça surtiu efeito e Milik entregou um Rolex Daytona, avaliado em 20.000 euros. O caso, que já se encontra a ser investigado pela polícia napolitana, não é o primeiro a afetar os jogadores do Nápoles, em anos recentes. Insigne, Hamsik e Zalayeta também já foram vítimas.