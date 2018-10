Éder volta aos convocados da seleção. Hélder Costa estreia-se

Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, a convocatória para os próximos dois compromissos da seleção nacional. A ausência de Cristiano Ronaldo, que só voltará em 2019, confirmou-se.

A grande novidade da lista de escolhas do selecionador é o regresso de Éder. Após um período de interregno, o avançado do Lokomotiv Moscovo, herói de Portugal na conquista do Euro 2016, está de volta.

"Éder há muito tempo que não era chamado, mas sempre reafirmei que todos os jogadores podiam estar aqui. Agora, está aqui. O Éder continuou a ser observado constantemente e acreditamos que nesta convocatória seria importante", afirmou Fernando Santos.

Nota, ainda, para a estreia absoluta de Hélder Costa, do Wolverhampton, e para o retorno de Kévin Rodrigues, que fora chamado apenas uma vez. Danilo Pereira, que falhara o Mundial e a última convocatória devido a lesão, também regressa aos eleitos do selecionador nacional:

"Danilo é um caso que não esteve presente no Mundial por lesão. Disse antes do Campeonato do Mundo que era um jogador muito importante para a seleção nacional. Regressou, está em forma, tive a oportunidade de vê-lo, por isso chamei-o. Em relação ao Hélder Costa, observamos 60 ou 70 jogos por mês ao vivo e a cores. É um jogador que entendemos que era o momento oportuno para o chamarmos, pelo que tem feito no clube dele, as suas prestações, e queríamos observá-lo. É a oportunidade dele".

Fernando Santos manteve a aposta em Cláudio Ramos, Pedro Mendes, Gedson Fernandes e Sérgio Oliveira, estreantes na convocatória anterior.

Confira a convocatória da seleção nacional



Guarda-redes: Beto, Cláudio Ramos, Rui Patrício;

Defesas: Cédric Soares, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Rúben Dias, Kévin Rodrigues, Mário Rui;

Médios: Bruno Fernandes, Danilo, Gedson Fernandes, Pizzi, Renato Sanches, Ruben Neves, Sérgio Oliveira, William Carvalho;

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Hélder Costa, Éder, André Silva.