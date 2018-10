Rali da Grã-Bretanha. Três líderes no "shakedown" e despiste de Tanak

O "shakedown" do Rali da Grã-Bretanha, antepenúltima prova do Mundial de Ralis (WRC), terminou com três vencedores.

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) e o galês Elfyn Evans (Ford Fiesta), que quererá fazer um brilharete em casa, terminaram o teste com tempo de 2:01,4s. Conta para pouco, mas deu para ver que a prova em si será renhida.

Quem não entrou no País de Gales de feição foi o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), que se despistou numa curva e saiu de pista. Tanak terá de fazer melhor em competição, se quer atacar a liderança do WRC.

O atual líder do Mundial, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), foi quinto no "shakedown), a quatro décimas de segundo do trio da frente. Neuville leva 177 pontos, mais 13 que Tanak e mais 23 que Ogier.