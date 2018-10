Otávio: "Clássico com o Benfica é um jogo à parte"

O Benfica e FC Porto, da 7ª jornada do campeonato, já entrou em contagem decrescente e os jogadores já estão em "modo clássico". Os dois clubes vêm de vitórias na Liga dos Campeões, mas Otávio desvaloriza esses resultados. O jogador brasileiro coloca os clássicos numa dimensão à parte.

"Os jogos com o Benfica são sempre diferente, é um jogo à parte. Os resultados passados nada têm a ver, temos de mostrar qualidade e ir lá conquistar os três pontos", observa.

Titular frente ao Galatasaray, Otávio jogou numa posição mais interior, nas costas de Marega, com Corona a surgir na direita. Foi um regresso à sua posição de origem, depois de estar a ser utilizado como extremo direito esta temporada. Um regresso que não mexeu com o jogador, que "se sente confortável a jogar onde o treinador quiser".

Porto pode passar em primeiro

Otávio destaca "a boa vitória" obtida sobre o Galatasaray (1-0), que coloca o FC Porto no primeiro lugar do grupo, em parceira com o Schalke 04. A convicção do jogador é que os campeões nacionais "têm todas as condições para vencer o grupo".

Fechada o capítulo Champions, Otávio refere que é "importante descansar para preparar o jogo do campeonato", frente ao Benfica.

O clássico, entre águias e dragões, está marcado para domingo, às 17h30, no Estádio da Luz. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt..