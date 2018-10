Depois da estreia na Champions, André Pereira quer experimentar o sabor de um clássico

André Pereira concretizou "um sonho de criança", no momento em Sérgio Conceição o lançou na partida com o Galatasaray. O avançado, de 23 anos, fez os seus primeiros minutos na Liga dos Campeões, "a melhor competição do mundo", e esteve, inclusivamente, muito perto de marcar um golo que selaria o resultado a favor do FC Porto.

Depois da estreia europeia, André Pereira já alimenta a possibilidade de cumprir outro sonho. Domingo há clássico com o Benfica e o jogador não esconde que espera que seja o primeiro da sua carreira. A lesão de Aboubakar, com paragem estimada de seis meses, promove André Pereira na hierarquia das alternativas e o avançado está consciente do novo contexto.

"Sim, claro [que pode ser um bom momento para ter oportunidade]. Trabalho todos os dias para ter uma oportunidade. [A ausência de Aboubakar] Não aumenta a responsabilidade. A responsabilidade é darmos tudo, todos os dias, pelo nosso clube e quem estiver lá dentro tem que dar a resposta", afirmou André Pereira.

Horizontes na Liga dos Campeões

O FC Porto venceu o Galatasaray (1-0) e saltou para a liderança do grupo, na Liga dos Campeões, na companhia do Schalke 04. André Pereira destaca "o bom jogo" realizado pela equipa e reforça que o "principal objetivo é chegar aos oitavos-de-final".

O avançado não coloca, no entanto, travão na ambição dos campeões nacionais. "Nunca se sabe o que pode acontecer no futebol e depois dos oitavos-de-final vamos pensar jogo a jogo", planeia o jogador.