Bernardeschi: "Sempre preferi Ronaldo a Messi"

Federico Bernardeschi está encantado com a experiência de ser colega de equipa de Cristiano Ronaldo. O italiano revelou ao "Tuttosport" que sempre considerou o português o melhor jogador do mundo.

"Uma pessoa conhece bem o jogador Ronaldo e pessoalmente sempre o considerei o melhor do mundo. Sempre o preferi a Messi. O que descobri é que ele também é uma pessoa excecional, um rapaz humilde com uma positividade extraordinária. A energia que transmite para o balneário é contagiante. É nisso que eu o prefiro a Messi. Lembro-me da final do Europ 2016, em que ele teve de sair devido a lesão, na primeira parte. No banco, ele foi mais um treinador e não parou um momento, encorajou a equipa e ajudou a transmitiu essa energia de que falo", argumentou Bernardeschi, em entrevista publicada esta quinta-feira.

Na opinião do avançado, de 24 anos, CR7 acrescentou muito à equipa da Juventus, em termos de mentalidade vencedora: "Estamos enfeitiçados por Ronaldo. Ele tem uma energia contagiante que te inspira. A mentalidade da equipa já era monstruosa, com ele cresceu novamente".

Bernardeschi acredita que o avançado português "é um exemplo para os jovens jogadores" e que treinar e aprender com CR7 "é um privilégio".

O jovem italiano falou, ainda, da expulsão de Ronaldo em Valência: "Ele ganhou cinco Bolas de Ouro, cinco Ligas dos Campeões e muito mais, e está a chorar porque foi expulso. Isso diz muito sobre a sua paixão".