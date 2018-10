Vettel garante que a Ferrari não perdeu o norte

Sebastian Vettel assegura que a Ferrari não está perdida no caminho que quer percorrer na presente edição do Mundial de Fórmula 1.

O piloto alemão perdeu as duas últimas corridas, em Singapura e na Rússia, após ganhar a "pole position", o que o deixou a 50 pontos de Lewis Hamilton (Mercedes), com cinco provas para terminar o Mundial. Questionado se a Ferrari perdeu a direção técnica, Vettel discordou: "O que é que sabes sobre a nossa direção técnica? Desculpa, mas não penso que isso seja verdade. Não penso que tenhamos perdido direção".

"Penso que temos feito progresso com o nosso carro, os passos que planeámos têm sido dados. Agora, nunca sabes como estás em comparação com os outros, talvez eles tenham dado passos mais pequenos ou passos maiores, não sei. Aquilo de que tenho a certeza, falando com todos os nossos engenheiros, é que estamos onde queríamos estar. Claro que uma pessoa gostaria de estar sempre mais à frente, com mais performance, mas isso é igual para todos", insistiu.

Com tão pouco tempo para compensar os 50 pontos que o separam da liderança do Mundial, este poderá ser um cenário de tudo ou nada. Contudo, Vettel não é particular apreciador desse tipo de pensamento.

"Não gosto da abordagem do 'agora ou nunca'. Não acho que isso tenha grande sentido. Nem sabia que só faltavam cinco ou seis corridas, agora sei. O segredo até aí tinha sido não contar.", revelou o alemão.